Марко Трабукки: «Каррера может уйти из «Спартака»? Полный бред»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Массимо Каррера

Итальянский агент Марко Трабукки прокомментировал слухи о возможном уходе Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака». Также он высказался о возможном назначении Игора Митрески скаутом в московском «Спартаке».

«Каррера может уйти с поста главного тренера? Это полный бред!

Экс-защитник «Спартака» Игор Митрески станет сотрудничать со «Спартаком» и будет скаутом? Со «Спартаком» точно нет, он просто мой старый друг. Я обращаюсь к нему, когда нужны советы по футболистам из бывшей Югославии. С женой он приедет отдыхать в Москву», — рассказал Марко Трабукки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Карреры есть предложения из Италии и Франции.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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