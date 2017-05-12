Квинси Промес может остаться в «Спартаке»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Промес

Хавбек «Спартака» Квинси Промес грядущим летом может перейти в европейский топ-клуб. Если стоящего предложения не поступит, то голландец согласен остаться в «Спартаке».

Согласно имеющейся информации, полузащитник «Спартака» Квинси Промес ждет предложений от европейских топ-клубов. В случае, если ближайшим летом такого предложения не поступит, то голландец готов продолжить выступление в составе в московского клуба.

Главным критерием для Промеса при выборе нового клуба является то, чтобы новая команда участвовала в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а также была на ведущих ролях в своем чемпионате. Также голландец не собирается переходить в клуб-середняк европейского чемпионата, а быть запасным в топ-клубе не желает.

В текущем розыгрыше РФПЛ Квинси Промес принял участие в 23 матчах, в которых забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

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