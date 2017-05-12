Неймар: «Уйду из «Барселоны», если в клубе останется Унсуэ»

Нападающий «Барселоны» Неймар может покинуть клуб. Бразилец намерен уйти, если в команде останется помощник Луиса Энрике.

Неймар заявил о своих намерениях уйти, в случае если помощник главного тренера Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ останется в каталонской команде

«Если Унсуэ останется в «Барселоне», я покину клуб», – заявил Неймар.

Причиной такого заявления стала словесная перепалка тренера с игроком. На одной из тренировок Унсуэ сделал замечание бразильцу, однако футболист воспринял это с недовольством. В результате игрок подвергся критике за его поведение вне футбольного поля.

Напомним, ранее Неймар высказывался в поддержку кандидатуры Унсуэ на пост главного тренера.