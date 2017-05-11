«Эвертон» и «Малага» согласовали трансфер Сандро Рамиреса

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Сандро Рамирес

Ведущий форвард «Малаги» Сандро Рамирес совсем скоро переедет в АПЛ.  Сумма трансфера составит 6 миллионов евро.

Английский «Эвертон» согласовал с «Малагой» сумму трансфера – 6 миллионов евро, которая совпадает с суммой выкупа, прописанной в контракте. Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

Сообщается, что Сандро остался доволен контрактным предложением «Эвертона», в ближайшее время он примет решение по поводу своего будущего. Футболистом также интересуются «Севилья» и «Атлетико», но целью футболиста является АПЛ.

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Сандро забил 14 мячей и отдал четыре голевых передачи в текущем сезоне чемпионата Испании. «Малага» занимает 11 место в Ла Лиге.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Witness

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