Ориоль Ромеу обойдется «Барселоне» в 15 миллионов евро

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Ориоль Ромеу

«Барселона» планирует приобрести полузащитника «Саутгемптона» Ориоля Ромеу. Английский клуб хочет за футболиста 15 миллионов евро.

Ромеу является потенциальным сменщиком Бускетса и Иньесты. Действующий контракт испанца с «Саутгемптоном» рассчитан до 2021 года. «Саутгемптон» планирует заработать на продаже футболиста не менее 15 миллионов евро.  Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

Ромеу является воспитанником «Барселоны», он играл за юношеские и молодежные команды сине-гранатовых. В текущем сезоне Ромеу провел 32 матча в АПЛ и забил один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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