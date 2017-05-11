Ориоль Ромеу обойдется «Барселоне» в 15 миллионов евро

«Барселона» планирует приобрести полузащитника «Саутгемптона» Ориоля Ромеу. Английский клуб хочет за футболиста 15 миллионов евро.

Ромеу является потенциальным сменщиком Бускетса и Иньесты. Действующий контракт испанца с «Саутгемптоном» рассчитан до 2021 года. «Саутгемптон» планирует заработать на продаже футболиста не менее 15 миллионов евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

Ромеу является воспитанником «Барселоны», он играл за юношеские и молодежные команды сине-гранатовых. В текущем сезоне Ромеу провел 32 матча в АПЛ и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca