Ромелу Лукаку стал главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Грядущим летом «красные дьволы» приложат максимум усилий для его приобретения.

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью назвал нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку главной трансферной целью на летнее трансферное окно. Сообщается, что португальский специалист сделает все возможное, чтобы заполучить игрока сборной Бельгии.

В услугах Лукаку также заинтересован «Челси», однако «МЮ» настроен более решительно. В частности, манкунианцы готовы заплатить «Эвертону» 85 млн фунтов за нападающего. Самому футболисту в «Манчестер Юнайтед» намерены предложить контракт с зарплатой около 230 тысяч фунтов в неделю.

В текущем розыгрыше АПЛ Ромелу Лукаку принял участие в 35 матчах АПЛ, в которым отметился 24 голами и 6 результативными передачами.