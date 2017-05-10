Детский тренер из Англии обвиняется в 41 случае педофилии

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Крю Александра

Барри Беннел, ранее работавший детским тренером в английском клубе «Крю Александра», предстанет перед судом. Специалист обвиняется в педофилии.

Тренер Барри Беннелл, который был детским наставником в клубе «Крю Александра», проходит обвиняемым по делу о растлении малолетних. Беннеллу выдвинуты обвинения по 21 пункту.

Речь идет о преступлениях, совершенных в период с 1983 по 1991 год. Их подробности стали известны в ноябре 2016 года после признания нескольких бывших воспитанников Беннелла. Тренер обвиняется в 41 случае педофилии. В общей сложности от его действий пострадали 8 человек.

17 мая Беннелл с помощью видеосвязи в суде ответит на последние обвинения, 3 июля его будут судить по предыдущим 20 пунктам.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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