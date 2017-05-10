Марко Ройс может перейти в «Барселону»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Ройс

«Барселона» заинтересована в игроке дортмундской «Боруссии» Марко Ройсе. Немец может быть куплен в случае ухода Арды Турана.

«Барселона» намерена усилить атакующий потенциал команды. В каталонском клубе считают, что футболист сборной Германии усилит команду. Испанский гранд и раньше проявлял интерес к этому игроку, однако до конкретных действий дело не доходило.

По итогам 32 туров чемпионата Германии Марко Ройс принял участие всего в 15 матчах, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами.

Согласно имеющейся информации, «Барселона» также проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Анхелю Ди Марии и хавбеку «Севильи» Витоло.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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