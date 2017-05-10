Воспитанник «Краснодара» может перейти в «Викторию» Пльзень

«Виктория» из Пльзеня заинтересована в услугах нападающего «Краснодара» Николая Комличенко. В воспитаннике краснодарского клуба также заинтересован ряд других чешских клубов.

Форвард молодежной сборной России Николай Комличенко может продолжить карьеру в чешкой «Виктории». Отмечается, что «Виктория» лишь одна из команд, у которых есть интерес к форварду. За ситуацией вокруг игрока внимательно следят и другие чешские клубы из тех, которые будут в следующем сезоне играть в еврокубках.

В первой половине текущего сезона 21-летний нападающий на правах аренды выступал за «Слован» из Либереца. Выступая за чешскую команду, Комличенко отметился 7 забитыми мячами. В декабре «Краснодар» вернул Комличенко из аренды, однако футболист не получил игрового времени в первой команде. В шести матчах за «Краснодар-2» футболист забил пять голов.

«Виктория» за три тура до окончания чемпионата Чехии с 60 очками располагается на второй строчке, отставая от лидирующей пражской «Славии» на два балла.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт