Владимир Газзаев может возглавить «Актобе»

Владимир Газзаев может стать главным тренером казахстанского «Актобе». Накануне был отправлен в отставку прежний наставник клуба.

«Актобе» отправил в отставку главного тренера Игоря Рахаева. В казахстанском клубе заинтересованы в возобновлении сотрудничества с российским специалистом Владимира Газзаева.

36-летний Владимир Газзаев ранее уже работал с клубом из Актюбинска в 2014–2015 годах. При нем «Актобе» стал серебряным призером чемпионата Казахстана и выходил в финал Кубка страны.

В текущем розыгрыше чемпионата Казахстана после 9 туров «Актобе» занимает 11-е место.

Фото: Официальный сайт «Актобе»

Источник: Советский Спорт