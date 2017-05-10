Жозе Моуринью выступил против продления контракта со Златаном Ибрагимовичем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выступил против продления контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Причиной такого решения стала тяжелая травма 35-летнего нападающего.

Жозе Моуринью не заинтересован в пролонгировании соглашения со Златаном Ибрагимовичем. По имеющейся информации, португальский специалист не намерен продлевать контракт со шведским форвардом, хотя и остался доволен тем, как Ибрагимович провел сезон в «МЮ».

Как сообщают британские СМИ, Моуринью не уверен в том, что после тяжелой травмы 35-летний Ибрагимович сможет играть в Англии на своем высоком уровне. А значительную сумму денег, сэкономленную на зарплате Ибрагимовича, «Юнайтед» сможет инвестировать летом в другого звездного игрока.

В текущем розыгрыше АПЛ Златан Ибрагимович принял участие в 28 матчах, в которых отметился 17 забитыми мячами.