«Ливерпуль» заинтересован в приобретении Алекса Окслейд-Чемберлена

Хавбек «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Нынешний клуб полузащитника сборной Англии оценивает его в 35 миллионов фунтов.

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен вошел в сферу интересов «Ливерпуля». По имеющейся информации, сам футболист сборной Англии заинтересован в этом переходе.

Отмечается, что главный тренер «красных» Юрген Клопп видит Окслейд-Чемберлена в центре поля, а сам 23-летний игрок желает развиваться как футболист именно на этой позиции, а не в качестве вингера, где его видит главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

Сообщается, что «Арсенал» готов продать своего полузащитника за 35 млн фунтов. В текущем розыгрыше АПЛ Окслейд-Чемберлен принял участие в 28 матчах, в которых отметился 2 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

Контракт хавбека с лондонцами истекает через один год.