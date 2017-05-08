Роман Зобнин: «Луческу не считает, что «Спартак» был лучшим? Пусть посмотрит в таблицу»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после домашнего поражения от «Терека» (0:1) в матче 27-го утра РФПЛ прокомментировал чемпионство «Спартака». Позже хавбек москвичей Роман Зобнин ответил на слова румынского специалиста.

«Не думаю, что «Спартак» был лучшим. Он, конечно, заслужил чемпионство. Все было на их стороне. «Спартак» создал хороший коллектив. Чувствовалась их поддержка и со стороны прессы, и другая поддержка, о которой вы знаете. Мы же не смогли, к сожалению, составить им конкуренцию. Есть много факторов, которые нужно в дальнейшем анализировать», — заявил Луческу.

«Пусть в таблицу посмотрит – там видно, кто сильнее всех. Как это еще прокомментировать? Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака»! Они заслужили это долгожданное чемпионство. Процентов на 80 это заслуга фанатов. Болельщики отлично нас поддерживали весь сезон, это их победа. Пусть Москва теперь станет красно-белой и празднует!» — ответил Зобнин.

Напомним, «Спартак» досрочно стал чемпионом России сезона 2016/17 после того, как «Зенит» проиграл «Тереку».

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат