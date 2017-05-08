Лучано Спаллетти: «Если бы я знал, то никогда не вернулся бы в «Рому»»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти с раздражением отреагировал на вопрос о Франческо Тотти. Итальянский форвард остался в запасе в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Миланом».

«Все это по-настоящему разочаровывает меня… Если бы я знал, то никогда не вернулся бы в «Рому». Мы всегда заканчиваем тем, что говорим об одном и том же. Эта команда заслуживает похвалы за победу, но вместо этого мы опять говорим об этой теме. И если я выпущу его всего на пять минут, то журналисты тут же напишут, что я не уважаю легенду клуба. Если я оставлю его в запасе, это, по мнению СМИ, тоже будет неправильно.

Проблема здесь в том, что мы боремся за то, чтобы попасть в Лигу чемпионов и хотим выиграть любым возможным способом. Мы — хорошая команда, сегодня мы должны были убить интригу раньше, потому что команда оказалась бы под давлением, если бы не сумела быстро забить третий мяч. Сегодня мы установили рекорд — шесть выездных побед в Серии А подряд. Мы отлично поработали. Даже если мы не всегда играли блестяще, эта статистика в любом случае никуда не денется», — рассказал Спаллетти.

Встреча между «Миланом» и «Ромой» проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Фото: Global Look Press

Источник: Mediaset Premium