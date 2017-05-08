«Спартак» заплатит «Твенте» 500 тысяч евро

«Спартак» досрочно стал чемпионом России и должен будет заплатить голландскому «Твенте». При покупке Квинси Промеса москвичи обязались заплатить 500 тысяч евро в случае победы в РФПЛ.

«Твенте» получит от «Спартака» бонус в размере 500 тысяч евро за то, что красно-белые стали чемпионами России. Именно такой пункт значился в договоре по трансферу полузащитника Квинси Промеса.

Голандский хавбек сменил «Твенте» на «Спартак» в 2014 году. Москвичи тогда заплатили за футболиста 11,5 миллионов евро.

Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали чемпионата России за три тура до окончания турнира. В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» 26 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Voetball International