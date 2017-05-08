Томас Тухель может уйти с поста главного тренера дортмундской «Боруссии» из-за конфликта с руководством

Между главным тренером дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем и исполнительным директором клуба Ханс-Йоахимом Ватцке разгорелся конфликт. Он обусловлен взрывами около автобуса команды в день первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако».

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Томас Тухель и исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке в открытую конфликтуют. Тухелю не понравилось, что игра против «Монако» в Лиге чемпионов была назначена сразу же на следующий день после взрывов. Тренер отметил, что он не принимал участия в решении по этому вопросу, которое принимали Ватцке и президент клуба Райнхард Раубалл.

Как сообщается, Ватцке остался недоволен высказываниями главного тренера и Тухель может покинуть «Боруссию» уже по окончании текущего сезона, несмотря на то, что имеет контракт до лета 2018 года.

«Нужно было принимать быстрое решение и сообщить об этом. Мы получили информацию, что все относительно спокойно. А о серьезности травм Бартры мы узнали лишь вечером. На следующий день все получили право высказаться относительно сроков проведения игры с «Монако». В том числе и Тухель. Что же касается Ватцке, то давно известно, что в сложных ситуациях он думает не о себе, а о клубе», — заявил президент дортмундской «Боруссии» Райнхард Раубалл.

В результате взрывов у автобуса «Боруссии» защитник дортмундцев Марк Бартра получил травмы и был прооперирован на правой руке и запястье.