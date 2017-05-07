Антонио Конте: «У нас есть еще один тренер — Массимо Каррера. Он побеждает в России и нужно радоваться этому»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал об итальянских тренерах в Европе. Также он отметил успех своего бывшего помощника Массимо Карреру, ныне возглавляющего «Спартак».

«Нужно радоваться, если итальянский тренер выигрывает чемпионский титул, это правильно. И не только в Англии. Карло Анчелотти выигрывает чемпионат Германии с «Баварией». У нас есть еще один тренер, которого я очень хорошо знаю. Это Массимо Каррера, он побеждает в России.

В прошлом сезоне он работал моим помощником, а сейчас выигрывает российское первенство. Думаю, это здорово, и нужно радоваться этому», — заявил Конте.

После 34-х сыгранных туров «Челси» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 81 очко и один матч в запасе.

«Спартак» за 3 тура до конца чемпионата также занимает первую строчку в турнирной таблице, имея отрыв в 10 очков от ближайшего преследователя, однако у «Зенита» все еще сыграно на один матч меньше.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph