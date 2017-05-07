Александр Рязанцев: «Играть во второй команде – это мое личное решение. Мне тут комфортно»

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев поделился впечатлениями от дебюта за вторую команду петербуржцев. Хавбек заявил, что выступать за «Зенит-2» — это его решение.

«Как игра? Отлично! Время, проведенное на поле – это почти что максимум на данный момент, гораздо больше не могу. Это если и не максимум, то близко к этому. Думаю, с каждой игрой буду прибавлять.

Основная команда? Играть во второй команде – это мое личное решение. Вот и все. После восстановления от травмы я сразу пришел во вторую команду. Мне здесь комфортно тренироваться, играть и восстанавливаться после травмы. А что будет после сезона, пока не могу сказать», — рассказал Рязанцев.

Александр Рязанцев провел на поле 14 минут в матче 35-го тура первенства ФНЛ с «Мордовией». Последний официальный матч до этого 30-летний хавбек провел 21 мая 2016 года в составе «Урала».