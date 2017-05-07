Вице-президент «Барселоны»: «Мы уже выбрали нового главного тренера»

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал, что клуб уже нашел замену Луису Энрике на посту главного тренера. Но он не стал говорить, кто этот человек.

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал о ситуации с назначением нового главного тренера команды в связи с предстоящим уходом Луиса Энрике.

«Мы уже сделали выбор, но пока не будем обнародовать решение из-за уважения к Луису Энрике», – сказал Местре.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассматривает кандидатуры Хуана Карлоса Унсуэ (ассистент Энрике), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Роналда Кумана («Эвертон»), Антонио Конте («Челси») или Лорана Блана (экс-«ПСЖ»). Стоит отметить, что многие футболисты «Барселоны» поддерживают кандидатуру ассистента Луиса Энрике.

Напомним, в марте Луис Энрике объявил, что по окончании сезона покинет пост главного тренера сине-гранатовых.

Фото: Global Look Press

Источник: TV3