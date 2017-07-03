Александр Кержаков: «В футболке «Зенита» меня вряд ли увидите»

Лучший бомбардир в истории санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков сделал заявление относительно своего будущего. Нападающий признался, что вряд ли останется в своем нынешнем клубе в качестве игрока.

«Слова Сергея Александровича Фурсенко о том, что я останусь в клубе на какой-то должности и буду учиться, близки к истине. И Константин Сергеевич Сарсания предлагает вариант сотрудничества с клубом в роли не футболиста. Конечно, нужно все обдумать и взвесить. Наверное, это первый раз в моей карьере, когда я нахожусь вне работы. Все определиться в ближайшее время. Ничего больше я сказать не могу. У меня нет ни желания, ни времени просто так отдыхать.

В футболке «Зенита» вы меня вряд ли уже увидите. Если бы у меня была возможность, то я был бы на сборах. Раз я не заинтересовал нового главного тренера, то играть за сине-бело-голубых я уже не буду. Мне очень приятно, что многие болельщики интересуются, как у меня обстоят дела, ухожу ли я, буду ли я играть. Каким будет мой прощальный матч? Пока я об этом не задумывался. Сначала надо определиться с решением. Пока рано подводить итоги», — сказал Кержаков.

Нападающий провел в «Зените» 13 сезонов и забил 162 гола, что является лучшим показателем в истории санкт-петербургского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Радио «Зенит»