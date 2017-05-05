«Локомотив» заинтересован в приобретении форварда сборной Ганы

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Боакье

Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боачи может продолжить карьеру в России. «Локомотив» заинтересован в приобретении ганского форварда.

По имеющейся информации, скауты «Локомотива» следят за выступлениями 24-летнего ганского футболиста, который принадлежит итальянской «Латине» и на правах аренды выступает за «Црвену Звезду».

«Железнодорожники» могут сделать официальное предложение о переходе игрока в июне. Отмечается, что «Црвена Звезда» обладает приоритетным правом выкупа футболиста после завершения срока действия арендного соглашения. Игроком также интересуются итальянская «Верона» и английский «Бирмингем Сити».

В текущем сезоне чемпионата Сербии Боакье провел 11 матчей, в которых забил семь голов. За свою карьеру форвард выступал за «Ювентус», «Дженоа» и «Аталанту», однако большую часть времени проводил в арендах в клубах из более низких эшелонов.

Фото: Global Look Press
Источник: zurnal.rs

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