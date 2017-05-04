Сеск Фабрегас может перейти в «МЮ» или «Ливерпуль»

Сеск Фабрегас может покинуть «Челси» за 30 млн евро. Главными претендентами на испанского полузащитника называются «Ливерпуль» и «МЮ».

Британские СМИ сообщают, что «Челси» готов отпустить полузащитника Сеска Фабрегаса в один из клубов АПЛ за 30 млн евро.

По имеющейся информации, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» являются главным претендентами на испанского полузащитника. Кроме того, на 30-летнего футболиста претендуют «Милан», «Интер», «Атлетико» и «Марсель».

Контракт Фабрегаса с лондонцами рассчитан до лета 2019 года.

В текущем розыгрыше АПЛ Фабрегас принял участие в 25 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.