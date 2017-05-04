Антуан Гризманн согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Гризманн

Антуан Гризманн близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». «Атлетико» получит за своего лидера порядка 105 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Антуана Гризманна. Английский гранд готов заплатить за форварда «Атлетико» 105 млн евро, которые с учетом различных бонусов могут увеличиться до 200 млн евро.

Сообщается, что «МЮ» и Гризманн уже обговорили условия контракта и француз дал свое устное согласие на переход. «Красные дьяволы» предложили форварду 5-летний контракт с зарплатой 330 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне Антуан Гризманн забил 25 голов в 49 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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