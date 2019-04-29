Дженнаро Гаттузо может остаться в «Милане»

«Милан» обдумал работу Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера команды. Стало известно будущее специалиста в клубе.

По информации источника, несмотря на неудачные выступления команды, итальянцы пока не планируют увольнять Гаттузо как минимум до конца сезона. Сообщается, на данный момент других кандидатур на пост главного тренера «Милан» не видит.

Напомним, в чемпионате Италии «россонери» теперь располагаются на 7 месте с 56 очками. Команда Гаттузо в последних семи матчах Серии А выиграла лишь единожды.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport