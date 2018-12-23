Поль Погба: «С Жозе Моуринью мы выигрывали трофеи, и я хочу поблагодарить его за это»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после победы в матче 18-го тура АПЛ с «Кардифф Сити» (5:1) подвел итоги матча. Также француз поблагодарил бывшего тренера клуба Жозе Моуринью за совместную работу.

«Я знаю, вы ждете чего-нибудь о Моуринью, о сегодняшнем результате. Очевидно, что мы очень довольны результатом. Мы сыграли хорошо, отлично выступила вся команда, и я знаю, о чем вы хотите спросить меня.

С Жозе мы выигрывали трофеи, и я хочу поблагодарить его за это. Не все шло хорошо, но мы побеждали, благодаря чему становились лучше, в том числе как личности. Теперь это прошлое. Я хочу сказать ему спасибо за все», – сказал Погба.

Напомним, после увольнения Моуринью «МЮ» возглавил Уле-Гуннар Сульшер.

Фото: Global Look Press

Источник: Manchester Evening News