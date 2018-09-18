Массимо Каррера отстранил Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок «Спартака»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Denis Glushakov

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера принял меры в отношении защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова. Итальянец отстранил игроков от тренировок, они пропустили теоретическое занятие.

Ранее стало известно, что футболисты поставили лайки посту с критикой в адрес итальянца со стороны актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова.

Сообщается, Денис Глушаков и Андрей Ещенко могут пропустить матч первого тура Лиги Европы с «Рапидом» в Вене, который состоится в четверг.

В этом сезоне Глушаков сыграл в семи матчах, а Ещенко в четырех, голов забито не было.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер журналиста Дмитрия Егорова

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