18-летний голкипер «Днепра» опроверг информацию о договоренности с мадридским «Реалом»

18-летний голкипер «Днепра» Андрей Лунин своей игрок привлек внимание мадридского «Реала». Украинский вратарь прокомментировал информацию о возможном переходе.

— Андрей, тебя давно сватают в Шахтер, а теперь и в Реал. Как ты у этому относишься?

— Совершенно спокойно. Я не забиваю себе голову подобными разговорами. Сейчас вот готовлюсь к матчу с Волынью.

— По поводу интереса других клубов тебе наверняка известно больше, чем нам. Не так ли?

— Нет, это не так. Я знаю то же, что и вы. То, что пишут в СМИ.

— В твои планы входит уход из Днепра уже в ближайшее время?

— Не входит. У меня нет никаких предложений.

— Андрей Лунин имеет своего агента?

— У меня нет агента. Мой главный менеджер — это мой папа.

Ранее сообщалось, что Лунин и «Реал» уже провели предварительные переговоры и 18-летний украинец может присоединиться к испанскому гранду уже грядущим летом. В текущем розыгрыше УПЛ Андрей Лунин провел за «Днепр» 16 матчей, в которых пропустил 17 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: zbirna.com