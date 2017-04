Карло Анчелотти стал первым тренером, которому удалось выиграть четыре европейских топ-чемпионата

«Бавария» стала чемпионом Германии сезона 2016/17. Благодаря этой победе Карло Анчелотти установил выдающееся достижение.

Карло Анчелотти, в субботу приведший «Баварию» к победе в чемпионате Германии, добился уникального достижения. 57-летний специалист стал первым наставником, которому удалось выиграть четыре европейских чемпионата из топ-5 лиг.

Анчелотти выигрывал серию А с «Миланом» в 2004 году, АПЛ вместе с «Челси» в 2010 году, а также французскую лигу 1 с «ПСЖ» в 2013 году.

Carlo Ancelotti is the first manager to win the league in 4 of Europe’s top 5 leagues.#Bundesliga 🏆

Ligue 1 🏆

Premier League 🏆

Serie A 🏆 pic.twitter.com/xfYPNTMv6H

— Squawka Football (@Squawka) 29 апреля 2017 г.