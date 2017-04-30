Мирча Луческу провел встречу с президентом «Галатасарая»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Луческу

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу встречался с президентом «Галатасарая» Дурсуном Эзбеком. Румынский специалист позитивно отозвался о турецком первенстве.

«Я успешно работал с двумя турецкими клубами. У меня всегда было хорошее мнение о турецком футболе, мне нравятся турецкие футболисты. У нас схожий менталитет, а балканские тренеры всегда были успешны в Турции», — заявил Луческу.

Луческу ранее уже возглавлял «Галатасарай» с 2000 по 2002 годы и «Бешикташ» с 2002 по 2004 годы.  С обоими клубами он выиграл чемпионат Турции, а с «Галатасараем» также завоевал Суперкубок Европы.

Луческу возглавляет «Зенит» с этого сезона. Сине-бело-голубые идут на третьем месте в премьер-лиге. 1 мая им предстоит провести поединок 26-го тура против «Томи». Встреча состоится в Томске и начнется в 13.00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: milliyet.com.tr

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Пас на ход. Александр Неценко – о том, что он ждет от сборной России в Бразилии

«Главная игра – со Швецией, остальных можно обыгрывать и без тренера». Чего стоит ждать от сборной Леонида Слуцкого

Агент Виллаш-Боаша: «Андре примет решение о новом месте работы не раньше августа»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 