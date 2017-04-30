Неймар хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Барселоны» Неймар намерен перебраться в АПЛ. Бразилец рассчитывает, что «МЮ» сможет заплатить за него требуемую сумму.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на фоне травмы Златана Ибрагимовича заинтересован в приглашении Неймара.

Согласно имеющейся информации, игрок сборной Бразилии хотел бы выступать за «Манчестер Юнайтед». Ранее Неймар в беседе с журналистами подтвердил информацию о желании поиграть в АПЛ, включив «Манчестер Юнайтед» в один из своих любимых клубов Англии.

Отмечается, что «Барселона» отпустит своего лидера за 200 млн евро. Сам футболист надеется, что боссы «красных дьяволов» согласятся удовлетворить требования испанского клуба.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Неймар принял участие в 27 матчах, в которых отметился 9 голами.