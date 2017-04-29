«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Джо Харта

Джо Харт может перейти в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» хотят приобрести нового голкипера на место Давида де Хеа.

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды в «Торино», не прочь перейти в «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что «МЮ» рассматривает возможность подписания Харта на случай перехода Давида Де Хеа в «Реал».

По имеющейся информации, 30-летний голкипер хотел бы выступать за клуб из Манчестера, где находится его дом с тех пор, как в 2006 году он перебрался в «Сити» из «Шрусбери».

В текущем розыгрыше Серии А Джо Харт принял участие в 31 матче, в 5 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent