«Реал» намерен приобрести 18-летнего голкипера «Днепра»

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах 18-летнего вратаря Андрея Лунина. Украинец может переехать в Испанию уже ближайшим летом.

18-летний голкипер «Днепра» Андрей Лунин заинтересовал мадридский «Реал». Скаутская служба «сливочных» просматривала голкипера и есть вероятность, что уже ближайшим летом Андрей Лунин перейдет в стан мадридского клуба.

По имеющейся информации, стороны уже провели предварительные переговоры.

В текущем розыгрыше УПЛ Андрей Лунин провел за «Днепр» 16 матчей, в которых пропустил 17 голов.