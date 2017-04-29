«Реал» намерен приобрести 18-летнего голкипера «Днепра»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Лунин

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах 18-летнего вратаря Андрея Лунина. Украинец может переехать в Испанию уже ближайшим летом.

18-летний голкипер «Днепра» Андрей Лунин заинтересовал мадридский «Реал». Скаутская служба «сливочных» просматривала голкипера и есть вероятность, что уже ближайшим летом Андрей Лунин перейдет в стан мадридского клуба.

По имеющейся информации, стороны уже провели предварительные переговоры.

В текущем розыгрыше УПЛ Андрей Лунин провел за «Днепр» 16 матчей, в которых пропустил 17 голов.

Фото: официальный сайт «Днепра»
Источник: fcdnipro.com

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