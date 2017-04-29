«Ювентус» готовится приобрести Анхеля Ди Марию

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Ди Мария

«Ювентус» намерен приобрести полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии. Туринцы готовы расстаться со своими футболистами ради покупки аргентинского хавбека.

«Ювентус» заинтересован в приобретении Анхеля Ди Марии и намерены купить его грядущим летом. Туринцы планируют продать нападающего Марио Манджукича, выручив за него около 20 млн евро, и потратить эти средства на покупку 29-летнего аргентинца. Кроме того, за Ди Марию «Ювентус» готов отдать «ПСЖ» полузащитника Марио Лемину.

Отметим, что зарплата Ди Марии в «ПСЖ» составляет около 9,5 млн евро в год.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Анхель Ди Мария провел 27 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Transfer Market Web

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