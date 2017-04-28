Сердар Таски дал согласие на переход в «Трабзонспор»

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски продолжит карьеру в Турции. Грядущим летом немецкий футболист перейдет в «Трабзонспор».

По имеющейся информации, Сердар Таски дал предварительное согласие на переход в «Трабзонспор». Недавно он встречался с представителями клуба. Футболист перейдет в турецкую команду на правах свободного агента после открытия летнего трансферного окна.

Напомним, ранее «Трабзонспор» предпринимал несколько попыток выкупить Таски у «Спартака». Также свое желание переехать в Турцию выражал и сам футболист. В текущем сезоне 30-летний защитник «Спартака» провел 16 матчей, не отличившись результативными действиями. «Спартак» лидирует в чемпионате России с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя.

Действующий контракт Сердара Таски с красно-белыми действует до июня 2017 года. Ожидается, что защитник будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.

Фото: Global Look Press

Источник: Fanatik