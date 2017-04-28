Курбан Бердыев: «Не веду никаких переговоров с другими клубами. Все мои мысли сейчас связаны с «Ростовом»

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал слухи о возможной смене клубной прописки. Туркменский специалист рассказал, что все его мысли связаны с клубом из Ростова-на-Дону.

«Я не вел и на данный момент не веду никаких переговоров с другими клубами. Все мои мысли сейчас связаны с «Ростовом» и предстоящей игрой с «Амкаром», которая состоится 30 апреля», – заявил Бердыев.

После 25 туров «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 39 очков.

Напомним, с 2014 по 2016 годы Бердыев занимал пост главного тренера ростовчан.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ростова»