Агент Марко Верратти провел переговоры с «Барселоной»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Марко Вератти

«Барселона» намерена приобрести хавбека «ПСЖ» Марко Верратти. Руководство «сине-гранатовых» уже провело встречу с агентом итальянского полузащитника.

Представители «Барселоны» встретились агентом полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти Донато Ди Кампли. Встреча состоялась в Испании, куда Ди Кампли приезжал на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и туринским «Ювентусом».

Каталонцы сообщили, что намерены приобрести его клиента, а агент в свою очередь отметил, что Верратти перейдет только в «Барселону», если решит покинуть парижский клуб.

В «Барселоне» знают, что «ПСЖ» расстается со своими звездами весьма неохотно, однако надеются на то, что им поможет большое желание футболиста играть за «сине-гранатовых».

В текущем розыгрыше Лиги 1 Марко Верратти провел 26 матчей, в которых отметился 2 голами и 6 предупреждениями. Действующее соглашение Верратти с «ПСЖ» в силе до лета 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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