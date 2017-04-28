Виктор Васин: «Ради таких матчей, как дерби со «Спартаком», я, наверное, и играю в футбол»

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о своих ожиданиях перед матчем со «Спартаком». Россиянин отметил, что ждет заполненные трибуны на московское дерби.

«Какие ожидания от предстоящего дерби со «Спартаком»? Жду полного стадиона, сумасшедшего накала страстей – как на футбольном поле, так и на трибунах. Ради таких матчей я, наверное, и играю в футбол. Сильнее ли сейчас ЦСКА, чем осенью? Наверное, дерби это и покажет. Конечно, команда кардинально поменялась – новые тактика, схема. Посмотрим, что получится.

Можно ли назвать сегодняшний «Спартак» сильнейшим за последние 15 лет? Мне сложно об этом рассуждать. В футболе всегда решают эпизоды. Но судя по очкам и положению в турнирной таблице, наверное, да. Смотрел ли их матчи? Приходилось, но скорее смотрел повторы опасных моментов и голов в новостях.

Сейчас ходит много слухов про финансовую стимуляцию. Говорят, что «Зенит» готов платить соперникам «Спартака» за победу над красно-белыми. Обсуждают ли в команде эти слухи и верю ли я в это? Эта тема у нас почти не обсуждается, а если и начинаем что-то говорить по этому поводу, то она вызывает только улыбки и шутки. Мне лично с этим не приходилось встречаться, только в прессе читал про такое», — рассказал Виктор Васин.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс