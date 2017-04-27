Пьер-Эмерик Обамейянг провел переговоры с «ПСЖ»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Обамеянг

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг может перейти в «ПСЖ». Габонец уже провел переговоры с французским клубом.

Согласно имеющейся информации, нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг после последнего матча чемпионата Германии нынешнего сезона объявит о решении относительно своего будущего.

По имеющейся информации, габонский футболист может перейти в «ПСЖ». Отец Обамейянга в январе встречался со спортивным директором парижского клуба Патриком Клюйвертом, а в апреле контакты продолжились. После поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Барселоны» французы обязательно хотят усилить состав команды новым нападающим.

Ранее Обамейянг, имеющий контракт с «Боруссией» до лета 2020 года, неоднократно отмечал, что мечтает выступать за мадридский «Реал». В текущем розыгрыше чемпионата Германии габонец принял участие в 28 матчах, в которых отметился 27 голами.

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

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