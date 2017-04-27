Юрий Семин может быть дисквалифицирован на 3 матча

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может получить трехматчевую дисквалификацию. Российский специалист вышел за пределы технической зоны без разрешения судьи.

«Из шести прошедших матчей замечания имеются только по трем. По матчу ЦСКА – «Локомотив» болельщики первой команды использовали пиротехнические изделия, скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи.

У «Локомотива» главный тренер Семин также выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. В матче «Спартак» – «Урал» болельщики красно-белых использовали пиротехнику, а также скандировали ненормативную лексику.

В матче «Арсенал» – «Крылья Советов» дисциплинарное дело только в отношении болельщиков тульского клуба. Они скандировали ненормативную лексику, вывесили несогласованный баннер, а также будут рассмотрены неправомерные действия болельщиков, сидевших на оградительном заборе», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

В середине марта Семин был оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны, после чего получил предупреждение КДК. Комитет вправе применить к нарушителю дисквалификацию сроком до трех матчей в случае повторного нарушения.

Заседание КДК РФС пройдет в пятницу в Доме футбола в Москве.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС