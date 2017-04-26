Радамель Фалькао: «Через четыре месяца после перехода в «Атлетико» я уже знал, что уйду»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао вспомнил о времени, которое он провел в «Атлетико». Колумбиец рассказал о экономических трудностях мадридского клуба.

«Через четыре месяца после перехода в «Атлетико» я уже знал, что уйду. Было трудно оставаться в проекте, который испытывает экономические трудности. Они всегда говорили, что продадут меня в конце сезона.

Часто игрок не является хозяином своей судьбы. Иногда я смеюсь, когда люди спрашивают: а почему ты не перейдешь в ту или иную команду? Если бы я мог решать, где я хочу работать… Я бы то же самое спросил у журналистов. Почему вы не идете работать в СNN или ESPN? То же самое в футболе. Не всегда вы можете решать, куда вам перейти», — рассказал Фалькао.

За «Атлетико» колумбийский футболист играл с 2011 по 2013 год, за это время он провел за мадридский клуб 91 матч, забил 70 голов и отдал 9 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: AS