Альваро Мората может заменить Златана Ибрагимовича в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо намерен приобрести форварда «Реала» Альваро Морату. Испанец заменит Златана Ибрагимовича.

Жозе Моуриньо заинтересован в приобретении Альваро Мораты, с которым они вместе работали в «Королевском клубе», когда Мората дебютировал в основном составе.

Согласно имеющейся информации, португальский специалист уже созванивался с футболистом сборной Испании, чтобы обсудить с ним этот вопрос. Сейчас форвард может стать заменой травмированному Златану Ибрагимовичу.

В текущем сезоне Мората принял участие в 21 матче испанской Примеры. В основном составе он появлялся на поле в 11 играх. За это время он забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.