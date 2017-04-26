Хамес Родригес покинет «Реал»

Хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес очень близок к смене клубной прописки. Было решено, что его пребывание в команде нецелесообразно.

Согласно имеющейся информации, это обусловлено решением «Королевского клуба» продлить контракт с полузащитником Иско и статусом неприкосновенного игрока хавбека Марко Асенсио. В «Реале» уже давно понимают, что пребывание этих троих футболистов в одной команде нецелесообразно.

Перед стартом и по ходу нынешнего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали, что Родригес может покинуть «Реал».

В чемпионате Испании «сливочные» провели 32 матча, а колумбиец сыграл в 17 из них, выйдя на поле в основном составе лишь в 9 встречах. Он отметился 4 голами и 6 результативными передачами.