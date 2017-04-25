«Манчестер Юнайтед» готов приступить к переговорам о продаже Давида де Хеа

Давид де Хеа близок к переходу в «Реал». «МЮ» дал согласие на начало переговоров.

«Реал» не оставляет попыток подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Английский клуб готов начать переговоры, о чем дал знать через агента игрока Жорже Мендеш.

Ради перехода Давиду де Хеа придется пойти на снижение зарплаты в «Реале». Мадридский клуб не готов платить ему 12 миллионов евро в год, которые голкипер зарабатывает сейчас.

Контракт испанца с «МЮ» истекает летом 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Onda Cero