«Манчестер Юнайтед» готов приступить к переговорам о продаже Давида де Хеа

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Давид Де хеа

Давид де Хеа близок к переходу в «Реал». «МЮ» дал согласие на начало переговоров.

«Реал» не оставляет попыток подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Английский клуб готов начать переговоры, о чем дал знать через агента игрока Жорже Мендеш.

Ради перехода Давиду де Хеа придется пойти на снижение зарплаты в «Реале». Мадридский клуб не готов платить ему 12 миллионов евро в год, которые голкипер зарабатывает сейчас.

Контракт испанца с «МЮ» истекает летом 2019 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Onda Cero

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