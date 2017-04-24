Милош Красич: «Зимой мог вернуться в ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич сообщил, что минувшей зимой у него была возможность вернуться в стан московских «армейцев». Также он поделился мнением о своей карьере и признался, что до сих пор не понимает, почему экс-наставник туринского клуба Антонио Конте решил отказаться от него.

«Зимой мной интересовался кипрский «АПОЭЛ». Кроме того, я разговаривал с людьми из ЦСКА, рассматривавшими вариант с моим возвращением в Россию. Я не уверен, что возвращение в Россию было бы хорошей идеей в связи с моим возрастом.

В 2010 году я был в отличной форме. Играл вместе с Дель Пьеро, Буффоном, Пирло. Вроде бы это было совсем недавно, но самом деле давно. В «Ювентусе» для меня все изменилось после прихода Антонио Конте. Он, кстати, отличный специалист. Конте сразу объявил, что изменит систему игры. Он говорил со мной несколько раз и объяснял, что от меня ждет. Я делал все, что мог, и мне казалось, что делаю это хорошо, но у тренера оказалось другое видение. Я ведь был уверен, что в «Ювентусе» я надолго. Но в итоге тренер предпочел мне других игроков, в частности Лихтштайнера. На самом деле я до сих пор не знаю, почему Конте решил отказаться от меня.

У меня было много интересных предложений: «Тоттенхэм», «Лацио», «Сампдория». Но в итоге появился вариант с «Фенербахче». Они предложили мне четырехлетний контракт с высокой зарплатой, а «Ювентус» получил за меня приличную сумму. Казалось, это лучший вариант, однако там мне не хватало доверия. В начале я провел два хороших матча, потом получил травму. Турки купили новых игроков, это очень вспыльчивая нация. Когда я вернулся в строй, меня выпускали только в концовках матчей. Я нормально тренировался, хорошо себя чувствовал, но мне не доверяли и говорили, что я не готов.

Иногда я думаю, почему так все получилось в моей карьере. Если кто-то и виноват в этом, то это я. Может быть, я должен был тренироваться усерднее, больше, лучше? Возможно, все дело в травмах? Я никогда не обвиню в этом тренеров. Мог бы начать говорить, что тот или иной тренер был ужасен и все такое, но не буду этого делать. При этом скажу так: если бы некоторые вещи сложились иначе, у меня была бы топ-карьера», — рассказал Красич.

Красич играл за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе красно-синих становился двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, а также обладателем Кубка УЕФА. Сербский полузащитник сыграл за «Ювентус» 50 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 9 голевых передач. В составе «Фенербахче» он принял участие в 27 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевых паса.