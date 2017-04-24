Геннадий Орлов: «Диванные комментаторы считают, что Еськв ошибся, но судейское руководство его поддержало»

Геннадий Орлов поделился мнением о работе арбитра Алексея Еськова на матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал». Комментатор встал на защиту судьи, на которого обрушился шквал критики.

«Это их право (ДСИ), вот они и делают (меняют одного арбитра на другого), но они же не наказали Еськова. Значит, они довольны его судейством. Все эти диванные комментаторы, которые считают, что Еськов ошибся… Оказывается, он не ошибся, раз его судейское руководство поддержало. Значит, он действовал согласно букве правил.

Конечно, такой обвал на него, он сам переживает, плохо получилось. Три игрока удалены. Конечно, это плохо. Но судейский комитет дал нам понять, что он судил правильно. Это значит, что те люди, которые считают, что знают правила футбола, должны еще раз их перечитать», — заявил Орлов.

Сегодня было объявлено, что Еськов не будет обслуживать матч 25-го тура между ЦСКА и «Локомотивом», вместо него назначен Сергей Карасев. По словам главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрея Будогосского, право менять судей — прерогатива ДСИ, и никаких конкретных причин для замены Еськова на Карасева нет.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт