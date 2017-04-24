Ивелин Попов может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может покинуть «Спартак». Болгарином заинтересовались 2 московских клуба.

Высока вероятность, что главный тренер красно-белых будет укреплять состав «Спартака» под участие в Лиге чемпионов, так что Попов, который и так не является железным игроком «основы», вряд ли согласиться с сокращением игрового времени и вынужден будет согласиться на трансфер.

По имеющейся информации, 29-летним хавбеком заинтересовались два московских клуба — «Локомотив» и «Динамо». «Железнодорожники» вышли в финал Кубка России, где 2 мая попробуют выиграть путевку в Лигу Европы у «Урала». Бело-голубые лидируют в ФНЛ и обеспечили себе возвращение в РФПЛ.

В этом сезоне Попов провел 17 матчей за «Спартак», 14 из них он начинал с первых минут, но лишь один раз отыграл на поле все 90 минут. На счету Ивелина два гола и одна результативная передача.

Срок контракта Ивелина Попова со «Спартаком» истекает в июне 2019 года.