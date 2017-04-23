Неймар не сыграет против «Реала»

Неймар пропустит «Эль-Класико». Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Нападающий «Барселоны» Неймар не включен в заявку каталонской команды на матч 33-го тура испанской Примеры с «Реалом».

В заявлении говорится, что в связи с тем, что Спортивный трибунал Испании за 12 часов до матча не вынес окончательного решения по апелляции «Барселоны» относительно дисквалификации Неймара, клуб решил сосредоточиться на спортивных вопросах и не включать бразильского форварда в заявку на игру.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Неймар принял участие в 26 матчах, в которых отметился 9 забитыми мячами.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится сегодня, 23 апреля, начало — в 21:45 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: пресс-служба «Барселоны»