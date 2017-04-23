«Арсенал» намерен заменить Месута Озила хавбеком «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран летом может продолжить карьеру в Англии. Турецкий футболист может заменить Месута Озила в «Арсенале».

По имеющейся информации, «Арсенал» намерен подписать 30-летнего Арду Турана. «Канониры» видят в лице турецкого хавбека замену Месуту Озилу, который, с большой вероятностью, покинет лондонцев по окончании текущего сезона.

Сообщается, что сам Туран серьезно настроен на переход в стан «канониров» и ради переезда в Англию готов отклонить многомиллионное предложение из Китая.

Рыночная стоимость Турана оценивается в 28 миллионов евро. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Арда Туран провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.