«Арсенал» намерен заменить Месута Озила хавбеком «Барселоны»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Туран

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран летом может продолжить карьеру в Англии. Турецкий футболист может заменить Месута Озила в «Арсенале».

По имеющейся информации, «Арсенал» намерен подписать 30-летнего Арду Турана. «Канониры» видят в лице турецкого хавбека замену Месуту Озилу, который, с большой вероятностью, покинет лондонцев по окончании текущего сезона.

Сообщается, что сам Туран серьезно настроен на переход в стан «канониров» и ради переезда в Англию готов отклонить многомиллионное предложение из Китая.

Рыночная стоимость Турана оценивается в 28 миллионов евро. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Арда Туран провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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