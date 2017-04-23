Лионель Месси в «Эль-Класико» бегает меньше всех

В общем доступе перед началом «Эль-Класико» оказалась интересная статистика. Согласно данным, приведенным в ней, Лионель Месси является одним из наименее бегающих футболистов в очных встречах между «Реалом» и «Барселоной».

В преддверии «Эль-Класико» испанские СМИ опубликовали статистику, согласно которой нападающий «Барселоны» Лионель Месси в среднем пробегает наименьшее среди всех полевых игроков расстояние в матчах против мадридского «Реала».

Месси преодолевает в среднем 7901 метр в играх с принципиальным соперников. Меньше него за матч пробегают только вратари — в частности Марк-Андре тер Штеген (4394 метра) и Кейлор Навас (3602 метра).

Наибольшее расстояние за игру пробегает игрок Реала» — Лукас Васкес (12 825 метров), а среди футболистов «Барселоны» лучшим является Андре Гомеш (11 865 метров).

Средний результат Криштиану Роналду — 9353 метра за матч, а Луиса Суареса — 9190 метров.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится сегодня, 23 апреля, начало — в 21:45 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca