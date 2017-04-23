«Барселона» намерена купить Кристиана Эриксена

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Эриксен

«Барселона» заинтересована в приобретении Кристиана Эриксена. Датчанин будет в команде на одной из главных ролей.

Каталонцы, которые ищут варианты для усиления состава, рассчитывают, что Кристиан Эриксен сможет стать основным плеймейкером команды. После неудачного выступления в Лиге чемпионов, руководство «Барселоны» сделало выводы и намерено пригласить датчанина, чтобы он «подносил снаряды» для трио Месси, Суареса и Неймара.

В этом сезоне Эриксен отдал уже 20 голевых передач во всех турнирах, став первым игроком из топовых европейских лиг, который добился такого показателя. Также на счету Кристиана 11 голов.

Отметим, что в сентябре прошлого года Кристиан Эриксен достиг соглашения с «Тоттенхэмом» и подписал новый контракт, рассчитанный до 2020 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Почеттино

Маурисио Почеттино: «Пенальти на Стерлинге не было. Это Англия, здесь футболисты часто толкают друг друга»

Сборная мира. Месси, Мюллер, Родригес и еще восемь лучших игроков чемпионата мира

Гарет Бэйл продлил контракт с «Реалом» до 2022 года

Добавить комментарий

Войти с помощью: 